ЖК по реновации на Очаковском шоссе достроят в 2025 году

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В 2025 году достроят жилой комплекс из восьми домов по реновации на Очаковском шоссе, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, корпуса возведут по квартальному принципу вокруг закрытого двора. Также построят подземную парковку. Отделку фасадов сделают из материалов натуральных оттенков: пиленого кирпича и фиброцементных плит.

Отмечается, что дома оснастят корзинами под кондиционеры из перфорированного металла. Входные группы корпусов оформят витражным остеклением. Всего в ЖК предусмотрено 1 247 квартир. Семь из них оборудуют для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров, установят специальную сантехнику.

Первые этажи домов сделают нежилыми. В них разместят офисы и технические помещения для обслуживания жилых домов. Первые этажи также предусмотрены под размещение магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов.

Уточняется, что колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики расположат в вестибюле жилой части зданий. В домах установят грузопассажирские лифты, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Во дворе ЖК обустроят территорию для отдыха, детскую и спортивную площадки. В рамках озеленения высадят крупномерные деревья, декоративные кустарники, многолетние цветы, уложат сеть пешеходных дорожек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев заявил, что в ЮВАО появится ЖК с социальной и деловой инфраструктурой. В состав комплекса будут входить 4 корпуса. Предполагаемый срок сдачи проекта – 2028 год.