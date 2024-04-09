Образовательный комплекс с детским скалодромом появится в Южнопортовом районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Образовательный комплекс на 550 мест появится в Южнопортовом районе в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что в состав образовательного комплекса войдут блок начальных классов на 400 мест и детсад на 150 воспитанников. Общая площадь объекта составит 12,5 тысячи квадратных метров. Сам комплекс будет состоять из трехэтажной школы и двухэтажного дошкольного учреждения, отметил Бочкарев.

Он добавил, что объект возведут за счет внебюджетных источников. Строительные работы планируется завершить до конца 2025 года, после чего комплекс передадут городу. Он также указал, что, согласно проекту, в детсаду создадут шесть групповых ячеек со спальнями, игровыми зонами, отдельными спортзалами со скалодромом и общим музыкальным залом.

В блоке начальных классов планируется создать многосветное пространство, которое будет выполнять как функцию актового зала, пространства для разных занятий, так и лектория и вернисажа. Школьники также смогут посещать робокласс и лабораторию микроэлектроники. Помимо этого, для детей оборудуют спортзал с амортизирующим покрытием, медиатеку, информационно-библиотечный центр и обеденный зал на 200 мест.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что площадь благоустройства прилегающей территории – свыше 0,8 гектара. Для воспитанников детсада там сделают прогулочные площадки и место для спортивных занятий, а для учащихся школ – зоны для подвижных игр, занятий спортом и активного отдыха.

Образовательный комплекс возведут по адресу Волгоградский проспект, дом 32/4. Он войдет в состав ЖК "Метрополия", застройщиком которого выступает компания MR Group.

Ранее Бочкарев рассказал, что по адресу проспект Буденного, владение 51, началось строительство школы на 525 мест. Площадь образовательного учреждения составит 8,2 тысячи "квадратов". Указывается, что 350 мест выделят для школы, а 175 – для дошкольного отделения.