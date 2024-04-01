Школа в Ново-Переделкине готова на 25%

Фото: департамент строительства

Здание школы в 14-м микрорайоне Ново-Переделкина готово на 25%, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, монтажу инженерных систем. Завершается возведение монолитных железобетонных конструкций здания", – прокомментировал глава Депстроя.

По словам Загрутдинова, школа рассчитана на 550 детей. В ней оборудуют 11 универсальных кабинетов, 5 – для естественных наук совмещенные с кабинетами для практикумов, аудиторную и 2 кабинета – для иностранных языков.

Руководитель Депстроя отметил, что в здании предусмотрено размещение IТ-полигона. В учебном заведении оборудуют многофункциональный библиотечный центр. В двух залах будет проводиться спортивно-оздоровительная работа.

Новая современная школа войдет в состав образовательного комплекса № 1238. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году, заключил Загрутдинов.

Ранее глава Депстроя сообщил о готовности новой школы в поселке Щаповское на 85%. Специалисты завершают монтаж инженерных систем, отделочные работы и благоустройство территории.