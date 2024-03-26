Готовность новой школы в поселке Щаповское составила 85%

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Новая школа с дошкольным отделением в поселке Щаповское готова на 85%. В настоящий момент специалисты завершают монтаж инженерных систем, отделочные работы и благоустройство территории. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его информации, застройщиком объекта является АНО "РСИ". Школа рассчитана на 800 мест, 150 из них предусмотрены для дошкольного отделения. На первом этаже разместят кабинеты для учеников начальных классов, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, трансформируемый IT-полигон, игровую с возможностью организации спальных мест.

Загрутдинов подчеркнул, что на втором этаже сделают учебные помещения, в том числе мастерскую акварельной живописи и рисунка, кабинет музыки и пения, многофункциональный зрительный зал, шахматный кружок, спортивные залы. На третьем этаже будут кабинеты химии, физики, биологии с лаборантскими, учебный кабинет основ и принципов программирования, кабинет иностранного языка и административные помещения.

В материале отметили, что учебные кабинеты средней и старшей школы сделают на четвертом этаже. Там появится робокласс, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг, кабинет химии с лаборантской, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет иностранного языка.

В дошкольном отделении, в свою очередь, будут располагаться групповые ячейки со спальной зоной, кабинеты для развивающих занятий, многофункциональный физкультурный зал, буфет и административные кабинеты, уточнили в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве с 2011 по 2023 год построили 599 новых зданий школ и садов. Мэр поделился, что детей обучают настоящие профессионалы – в прошлом году государственными и городскими наградами были отмечены свыше 2,5 тысячи педагогов.

Кроме того, шестой детский сад на территории жилого комплекса в поселении Московском в ТиНАО планируют достроить до конца 2024 года. Общая площадь объекта составит около 5 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрят 14 групп для дошкольников.