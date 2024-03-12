Детский сад на 350 мест в поселении Московский достроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шестой детский сад на территории жилого комплекса в поселении Московском в ТиНАО планируют достроить до конца 2024 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь объекта составит около пяти тысяч квадратных метров. В здании предусмотрят 14 групп для дошкольников.

"В здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет. На территории площадью около одного гектара предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий и ландшафтное озеленение", – отметил он.

Строительство детского сада ведется на территории ЖК "Первый Московский" за счет средств инвестиционной группы "Абсолют". После ввода в эксплуатацию объект передадут городу.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин пояснил, что строительство школ и детских садов является важной частью при реализации принципа сбалансированной застройки. В связи с этим большое количество соцобъектов возводится за счет средств инвесторов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко уверен, что при выборе места для жизни люди обращают внимание не только на разнообразие территории, но и на наличие возможностей для развития детей. За последний аспект отвечают школы и детские сады.

До этого в столичном районе Свиблово началось строительство школы на 550 мест. Речь идет об образовательном учреждении на проезде Русанова. Здание школы с переменной этажностью в 2–5 этажей должно войти в состав образовательного комплекса "Свиблово".



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