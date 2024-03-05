Строители начали возводить новую школу на 550 мест в столичном районе Свиблово

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Строители начали возводить здание школы на 550 мест на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по выносу инженерных сетей, устройству монолитных железобетонных конструкций второго этажа", – сообщил руководитель Депстроя.

Речь идет об образовательном учреждении на проезде Русанова. На первом этаже постройки разместят вестибюль, где будут предусмотрены стойки с зарядными устройствами и зоной ожидания, а также гардеробы.

Здесь же поместят информационно-библиотечный центр, конференц-зал, а также спортзал и столовую. Здание школы с переменной этажностью в 2–5 этажей должно войти в состав образовательного комплекса "Свиблово". Достроить объект планируют уже в следующем году.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в настоящее время на территории ТиНАО Москвы строят 4 жилых здания в рамках программы реновации. Еще 10 таких находятся в стадии проектирования. Кроме новой недвижимости, для жителей будут предусмотрены и социальные учреждения – детские сады, школы и больницы.

В частности, уточнял градоначальник, в Коммунарке планируется возвести школу на 1 200 мест, а в Десеновском, Московском, Филимонковском – образовательные комплексы.

Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей