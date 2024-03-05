05 марта, 15:51Город
Строители начали возводить новую школу на 550 мест в столичном районе Свиблово
Фото: stroi.mos.ru
Строители начали возводить здание школы на 550 мест на северо-востоке Москвы, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по выносу инженерных сетей, устройству монолитных железобетонных конструкций второго этажа", – сообщил руководитель Депстроя.
Речь идет об образовательном учреждении на проезде Русанова. На первом этаже постройки разместят вестибюль, где будут предусмотрены стойки с зарядными устройствами и зоной ожидания, а также гардеробы.
Здесь же поместят информационно-библиотечный центр, конференц-зал, а также спортзал и столовую. Здание школы с переменной этажностью в 2–5 этажей должно войти в состав образовательного комплекса "Свиблово". Достроить объект планируют уже в следующем году.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в настоящее время на территории ТиНАО Москвы строят 4 жилых здания в рамках программы реновации. Еще 10 таких находятся в стадии проектирования. Кроме новой недвижимости, для жителей будут предусмотрены и социальные учреждения – детские сады, школы и больницы.
В частности, уточнял градоначальник, в Коммунарке планируется возвести школу на 1 200 мест, а в Десеновском, Московском, Филимонковском – образовательные комплексы.
Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей
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