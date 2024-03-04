Более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После строительства 43 объектов в ТиНАО по городской программе там появятся более 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе проектов, которые реализуют в округе, есть промышленные и логистические парки, офисные центры, детские образовательные учреждения и другие. Общая площадь объектов составит более 1,3 миллиона "квадратов".

"По итогам реализации всех проектов в ТиНАО создадут более 51 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов.

Свыше 24 тысяч новых рабочих мест появятся в Марушкинском, Десеновском и Михайлово-Ярцевском. Там построят производственно-логистический комплекс и шесть логистических парков.

Еще 20 тысяч человек смогут получить работу в девяти многофункциональных общественно-деловых зданиях, которые появятся в Рязановском, Внуковском, Сосенском и Московском.

По 3,5 и 2 тысячи вакансий откроют в промышленных парках, инновационных центрах, а также школах, детских садах, поликлинике и спорткомплексе.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Воскресенском начали строительство первого из трех центров инноваций площадью 14 тысяч квадратных метров. Еще два центра инноваций общей площадью более 23 тысяч "квадратов" появятся в Рязановском.

Ранее Сергей Собянин одобрил планы строительства пяти объектов в Зеленограде, САО и ТиНАО. Инвесторы возведут их по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому в Москве появятся 1,9 тысячи новых рабочих мест.



Более 12 тысяч рабочих мест создадут по городской программе в ЮЗАО