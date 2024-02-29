Участок рядом со станцией МЦК Лихоборы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва намерена представить на торгах в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) право на реорганизацию участка площадью 2,1 гектара, который находится в районе Коптево рядом со станцией МЦК Лихоборы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территория расположена по адресу проезд Черепановых, владение 64. По словам Ефимова, инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 264 миллиона рублей. На участках могут возвести общественно-деловые объекты, уточнил он.

Территория обладает высокой инвестиционной привлекательностью, поскольку рядом проходит Северо-Восточная хорда, а также находятся станция МЦК Лихоборы и одноименная платформа МЦД-3.

"По проекту в течение четырех лет планируется построить 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости, включая магазины, рестораны и кафе, культурно-досуговые учреждения. На участке также находится здание транспортно-пересадочного узла "Николаевская" и каток, которые будут сохранены", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что проекты КРТ будут реализованы в районах Тимирязевском и Фили-Давыдково. Как уточнил Сергей Собянин, на территории нежилой застройки на улице Вучетича, владении 1, и на Кременчугской улице, владении 19, возведут дома для участников программы реновации. Оба проекта дадут Москве около 130 рабочих мест, поделился мэр.

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