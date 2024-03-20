Собянин: почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве с 2011 по 2023 год построили 599 новых зданий школ и садов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр поделился, что детей обучают настоящие профессионалы – в прошлом году государственными и городскими наградами были отмечены свыше 2,5 тысячи педагогов.

По словам Собянина, высокий уровень знаний московских школьников подтверждаются и международными исследованиями, и их отличными результатами на олимпиадах и ЕГЭ. Он рассказал, что в 2023 году число выпускников, которые набрали 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, выросло на 45% по сравнению с 2022 учебным годом.

Градоначальник заявил, что сейчас в столичной системе образования обучаются порядка 1,5 миллиона детей, среди которых 32 тысячи ребят с особенностями здоровья. В 2023 году за парты сели почти 120 тысяч первоклассников.

Собянин отметил, что во всех школах работают спортивные клубы, в городе действуют свыше 700 школьных театров и больше 1,9 тысячи театральных объединений. По его словам, большинство родителей выбирают для своего ребенка школу рядом с домом.

Ранее стало известно, что в 2024 году в столичных колледжах откроют около 90 лабораторий и мастерских. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве.

До этого сообщалось, что школа появится в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) в Щербинке в ТиНАО. Городской оператор возведет образовательное учреждение в течение 4 лет. Инвестиции могут составить почти 3,27 миллиона рублей.



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