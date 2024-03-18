Пять домов по программе реновации строят и проектируют в Нагатинском Затоне

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В Нагатинском Затоне строят и проектируют пять домов для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"В проектировании находятся 4 объекта жилой площадью 94,3 тысячи квадратных метров. Еще один дом находится в стадии строительства по адресу Судостроительная улица, владение 5", – рассказал он.

Отделка в квартирах будущих домов будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Первые этажи построек сделают нежилыми. Там расположатся лифтовые холлы, кладовые, технические помещения и зоны для почтовых ящиков.

Более того, на первых этажах домов появятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и другие объекты.

Со старта программы реновации в районе ввели в эксплуатацию пять жилых домов. Планируется, что в дальнейшем новое жилье получат жители 54 старых домов.

Ранее дом по программе реновации начали строить на Кутузовском проспекте. В нем расположатся 200 квартир. В новом доме также планируется сделать две квартиры для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

