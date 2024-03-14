Свыше 3,2 тыс жителей Головинского района получили квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2021 года более 3,2 тысячи жителей из 13 старых домов в Головинском районе Москвы получили письма с предложениями новых квартир по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Из них свыше 1,1 тысячи горожан из шести домов получили квартиры в прошлом году", – добавил он.

Головинский является одним из районов Северного административного округа, в котором было заключено больше всего договоров на новое жилье. Всего в этом районе планируют переселить более 32 тысяч жителей из 137 многоквартирных домов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в Головинском районе уже полностью расселили восемь домов, три из них демонтировали.

На сегодняшний день девять новостроек уже передали под заселение. Еще один дом введен в эксплуатацию, отметил Левкин, в него в ближайшее время начнут переселяться порядка 200 человек.

Ранее сообщалось, что жилой микрорайон для участников программы реновации построят в рамках проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково. Вложения составят более чем 13,4 миллиарда рублей.

До этого глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что новый дом на 210 квартир планируется возвести по программе реновации в столичном районе Измайлово. Речь идет о новостройке на Никитинской улице. Ее уже строят на месте снесенного пятиэтажного жилого здания.

Новый жилой квартал появится на западе Москвы