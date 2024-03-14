14 марта, 07:14Город
Свыше 3,2 тыс жителей Головинского района получили квартиры по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
С 2021 года более 3,2 тысячи жителей из 13 старых домов в Головинском районе Москвы получили письма с предложениями новых квартир по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.
"Из них свыше 1,1 тысячи горожан из шести домов получили квартиры в прошлом году", – добавил он.
Головинский является одним из районов Северного административного округа, в котором было заключено больше всего договоров на новое жилье. Всего в этом районе планируют переселить более 32 тысяч жителей из 137 многоквартирных домов.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в Головинском районе уже полностью расселили восемь домов, три из них демонтировали.
На сегодняшний день девять новостроек уже передали под заселение. Еще один дом введен в эксплуатацию, отметил Левкин, в него в ближайшее время начнут переселяться порядка 200 человек.
Ранее сообщалось, что жилой микрорайон для участников программы реновации построят в рамках проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково. Вложения составят более чем 13,4 миллиарда рублей.
До этого глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что новый дом на 210 квартир планируется возвести по программе реновации в столичном районе Измайлово. Речь идет о новостройке на Никитинской улице. Ее уже строят на месте снесенного пятиэтажного жилого здания.
Новый жилой квартал появится на западе Москвы
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