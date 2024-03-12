Жилой микрорайон появится в рамках КРТ в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой микрорайон для участников программы реновации построят в рамках проекта комплексного развития территории в районе Фили-Давыдково. Вложения составят более чем 13,4 миллиарда рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для реорганизации неэффективно используемой территории площадью 1,49 гектара в районе Фили-Давыдково город назначил оператора – Московский фонд реновации жилой застройки", – подчеркнул он.

Территория находится во владении 19 на Кременчугской улице. Площадка располагается рядом с пересечением Аминьевского и Можайского шоссе, а также недалеко от станции метро "Давыдково".

На участке планируется возвести почти 53,5 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.

"Кроме того, здесь проведут благоустройство и озеленение, организуют парковочное пространство, спортивные, детские площадки и зоны отдыха. В результате будет создано около 70 рабочих мест", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что комплексное развитие участка бывшей промзоны Малино проведет ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель". Инвестор построит в Зеленограде современный городской квартал. Инвестиции в проект составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации редевелопмента здесь создадут более 5 тысяч рабочих мест.



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