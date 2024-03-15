Дом на 200 квартир по программе реновации начали строить на Кутузовском проспекте

Фото: Депстрой

Новый дом по программе реновации, рассчитанный на 200 квартир, начали возводить на Кутузовском проспекте в столичном районе Фили-Давыдково. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы и разрабатывают котлован. Новостройка будет состоять из 4 секций переменной этажности, в подземном уровне сделают парковку для автомобилей. Фасады здания будут вентилируемыми, их облицуют керамогранитом. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новом доме планируется сделать две квартиры для маломобильных граждан. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Как уточнил глава департамента, первые этажи новостройки будут нежилыми. Там разместят вестибюль, лифтовой холл, помещения для уборочного инвентаря и почтовых ящиков. Также в доме установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Здание, в частности, оборудуют системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Территорию вокруг дома озеленят, на ней высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят две детские и одну спортивную площадки.

Ранее стало известно, что в районе Измайлово завершили строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Новостройка расположена на Сиреневом бульваре. По словам главы Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, архитектура и стиль здания перекликаются с соседней застройкой.



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