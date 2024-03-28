Жилой квартал с хоккейным центром появится на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современный микрорайон появится на участке бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе Москвы. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город заключил договор с ООО "Спутник-МС" о реорганизации площадки. Инвестиции в обустройство территории превысят 11 миллиардов рублей", – прокомментировал Ефимов.

По его словам, ежегодный бюджетный эффект (превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации программы. – Прим. ред.) составит около 283 миллионов рублей.

"В течение пяти лет на участке планируется построить более 26,6 тысячи квадратных метров современного жилья", – отметил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Он сказал, что на территории появятся хоккейный центр, магазины, офисы, отделения банков, кафе и рестораны.

Ранее руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в Москве благоустроили территорию возле городского вокзала Шелепиха. На объекте увеличили темпы проведения работ с помощью оптимально подобранных технологий и качества используемых материалов.