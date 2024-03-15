Правообладатели займутся комплексным развитием участка бывшей промзоны Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще один участок бывшей промзоны Южный порт на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом площадки будут заниматься правообладатели, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны, площадь которой составляет 39,7 гектара, возведут около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В нее войдут жилье, социальные и коммерческие объекты. Инвестиции в проект составят почти 360 миллионов рублей. По итогам реализации объектов там создадут около 9,3 тысячи рабочих мест.

Участок располагается во владении 10 2-го Южнопортового проезда. В настоящее время там находятся офисы, склады и автосервисы.

"На неэффективно используемой территории появится современный городской квартал, где возведут более одного миллиона квадратных метров жилья и около 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости", – подчеркнул глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В числе объектов планируется построить образовательный комплекс на 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, а также подстанции скорой медицинской помощи. В частности, здесь возведут офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов.

Ранее стало известно, что инвестор обустроит амфитеатр, теплицу, мини-огород, беседку для мастер-классов, а также детские и спортивные площадки на территории Южного порта. Общая площадь благоустройства составит 26,6 гектара. Проект предполагает создание переходных галерей между жилыми корпусами.



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