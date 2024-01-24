24 января, 11:19Город
Андрей Бочкарев рассказал о проекте ревитализации береговой линии Южного порта
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На территории Южного порта появятся искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, сухой фонтан и водная игровая площадка со специальным оборудованием. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, там планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки, длина которой составляет порядка трех километров.
"Здесь будет создана система водных объектов, в том числе река, наполняемая водой после дождя, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и детская площадка", – отметил он.
Проект редевелопмента осуществляется за счет средств четырех инвесторов: FORMA, Level Group, "Aеон Девелопмент" и "Ферро-Строй". Для реализации трех проектов на территории они объединились в "Ассоциацию девелоперов Южного порта".
Новые объекты водной инфраструктуры станут частью большой программы реконструкции береговой линии Южного порта и сохранения его культурного и исторического наследия, заключил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В частности, на одном из участков Южного порта появится новый городской парк. Он станет частью проекта ЖК "Level Южнопортовая". В парке создадут речку, вдоль которой установят детскую площадку с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами.
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