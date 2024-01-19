Новый городской парк появится на одном из участков реорганизуемой промзоны Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый парк площадью два гектара появится на одном из участков реорганизуемой промзоны Южный порт. Об этом сообщила пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, парк будет частью проекта ЖК "Level Южнопортовая", строящегося по адресу улица Южнопортовая, владения 28–28А, площадью 378 тысяч квадратных метров. В парке создадут речку, вдоль которой установят детскую площадку с танцующими фонтанами, водокачкой и водяными мельницами, указал он.



Заммэра уточнил, что благоустройство дополнят несколько тематических парковых зон с цветниками, лабиринтом в форме осьминога, игровыми элементами, навесами для отдыха, площадками для воркаута, тематическим детским пространством.

Ранее главный архитектор Москвы и первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов сказал, что на месте промзоны Южный порт возведут свыше 25 гектаров парков с около 100 видами растений, а в акватории Москвы-реки сделают искусственную реку, понтонный бассейн с летним пляжем и лес с арт-объектами.

Также там появятся сад камней "Неизведанная планета", расположенная в поле с высокой травой и злаками спортивная площадка, теплица с грядками и амфитеатр, заявил он, добавив, что на территории парка высадят герани и гортензии, сделают аллеи и лесные зоны с вишнями, кленами, иргой, липами, ольхой, черемухой, а также лужайку для пикников и береговую линию с островками папоротника и барвинка.

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт