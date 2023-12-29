Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в Москве сделали удобными более 80 парков и скверов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Почти закончили парк "Яуза" – масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90% работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны", – рассказал мэр.

Вместе с этим в порядок привели парк "Долгие пруды". Там обустроили места с шезлонгами, а ближе к жилым домам сделали игровую и спортивные площадки.

В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки появились новые комфортные зеленые зоны для прогулок, пикников, игр с детьми и занятий спортом.

Между районами Войковским и Коптево для местных жителей благоустроили три сквера, в числе которых оказались Старокоптевский, а также по улицам Клары Цеткин и Коптевской.

Более того, в 2023 году в Москве завершили работы около Коньковских прудов и в Бобровском парке. Благоустройство также коснулось скверов на улице 800-летия Москвы и около храма Иконы Божией Матери "Знамение".

Ранее стало известно, что в ТиНАО завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Пыхтино". Возле станции уже убрали под землю воздушные провода, дополнительно проложили почти 470 метров системы водостока. Там же организовали почти 350 машино-мест, смонтировали 150 современных фонарей и более 180 уличных торшеров.



Столичный парк "Яуза" после благоустройства станет самым протяженным в Европе