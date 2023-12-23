Два пруда обустроили в долине реки Шмелевки на юге Москвы

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Специалисты благоустроили два водоема в долине реки Шмелевки на юге столицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта города Москвы сообщается на портале мэра и правительства города.

Первый пруд расположен в районе Зябликово, возле перекрестка улиц Ясеневой и Воронежской, а второй, который находится на притоке реки Шмелевки – Кузнецовке, расположен в соседнем Орехово-Борисово Южное, возле дома 54 на Воронежской улице.

В пресс-службе подчеркивают, что при расчистке второго пруда обнаружили остатки переливной конструкции. В департаменте предположили, что раньше тут была деревенская запруда, так как рядом ранее находилась деревня Зябликово.

"Эти небольшие водные объекты до начала работ были в запущенном состоянии: заросли порослью, засорились и к ним невозможно было подойти", – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что из водоемов выкачали грязную воду, удалили мусор, очистили ложе прудов от ила, укрепили берега и уложили мембрану на дно. Также вокруг теперь обустроены места для отдыха.

Вдоль первого пруда специалисты уложили экологический настил на сваях, который соединился с пешими маршрутами парка. Также в экотропу вошли две смотровые площадки, металлические перголы со скамейками, а также зона солярия.



Пруд на реке Кузнецовке теперь украсили новые опоры освещения, газон и зона солярия.

Ранее о благоустройстве поймы двух рек рассказывал Сергей Собянин. По его словам, недалеко от метро "Красногвардейская" и "Зябликово" появилась новая территория для отдыха, ограниченная МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром.

Общая площадь благоустройства составила почти 100 гектаров. При благоустройстве были максимально учтены пожелания местных жителей, подчеркивал мэр Москвы. Большую часть маршрутов для прогулок проложили по приподнятым на сваях мосткам, чья протяженность составляет около 7 километров.

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки