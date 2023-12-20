Москвичам рассказали о преображении промзоны Южный порт после благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На месте бывшей промзоны Южный порт возведут более 25 гектаров парков с около 100 видами растений, а в акватории Москвы-реки сделают искусственную реку, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами и зеленые насаждения. Об этом рассказал главный архитектор столицы и первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Экосистема территории будет представлена пышными цветущими садами с геранями и гортензиями, аллеями и лесными зонами с вишнями, кленами, иргой, липами, ольхой и черемухой, главной лужайкой для пикников и отдыха и зеленой береговой линией с островками папоротника и барвинка", – отметил он.

Уточняется, что возле реки сделают комфортные зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Так, например, у устья реки установят игровую площадку для детей "Ручей в прилесье". Рядом обустроят зону "Пустыня", где жители близлежащих районов смогут поиграть в петанк или позаниматься спортом. При этом в зоне смешанного леса также построят игровую площадку, которая будет похожа на маленькую деревушку с домиками в виде шишек.

В парке также появятся и необычные пространства: сад камней "Неизведанная планета", спортивная площадка, расположенная в поле с высокой травой и злаками, теплица с грядками и амфитеатр.

Ранее сообщалось, что специалисты возведут жилой комплекс "Квартал Герцена" с благоустроенными дворами, террасами для отдыха на крышах, а также плейхабом в столичном районе Бирюлево Восточное.



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