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19 декабря, 08:05

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"

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На западе Москвы состоялось благоустройство возле кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили пешеходные маршруты и подъезды для транспорта.

Кроме того, там появились удобные тротуары и современные фонари. Старые опоры освещения демонтировали и на их месте разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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