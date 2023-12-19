19 декабря, 08:05Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле кластера "Ломоносов"
На западе Москвы состоялось благоустройство возле кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили пешеходные маршруты и подъезды для транспорта.
Кроме того, там появились удобные тротуары и современные фонари. Старые опоры освещения демонтировали и на их месте разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь