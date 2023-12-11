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11 декабря, 09:45

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"Мой район. Обратная связь": дом 1954 года отремонтировали на юго-западе столицы

"Мой район. Обратная связь": дом 1954 года отремонтировали на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы прошел капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 42, корпус 1. Дом был возведен в 1954 году по проекту специального архитектурно-конструкторского бюро.

Специалисты Фонда капитального ремонта восстановили фасад этого здания. Они отремонтировали архитектурные элементы, привели в порядок балконы и обновили входные группы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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