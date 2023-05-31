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Город

"Мой район. Обратная связь": дом в стиле неоклассицизма восстановят в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": дом в стиле неоклассицизма восстановят в центре Москвы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

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"Утро": затор образовался на Варшавском шоссе

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Фестиваль пионов и ирисов начнется в "Аптекарском огороде" 5 июня

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

В центре Москвы восстановят архитектурный шедевр, возведенный по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Здание находится на Краснопресненской набережной.

Многоэтажный дом был возведен в 1954 году. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение здания, а также заменят его внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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