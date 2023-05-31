07:10Город
"Мой район. Обратная связь": дом в стиле неоклассицизма восстановят в центре Москвы
В центре Москвы восстановят архитектурный шедевр, возведенный по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Здание находится на Краснопресненской набережной.
Многоэтажный дом был возведен в 1954 году. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды и подвальное помещение здания, а также заменят его внутренние инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь