Яблони, сирень и тюльпаны: лучшие места Москвы для весенних фото

В столице – активный сезон цветения: парки и сады города утопают в сирени, черемухе, яблонях и россыпях тюльпанов. Подборка мест, где можно насладиться весенними ароматами и сделать красивые фото, – в материале Москвы 24.



Яблони

Яблоневые сады в музее-заповеднике Коломенское хорошо известны москвичам. В наше время сохранились только три из них: Дьяковский, Вознесенский и Казанский. В длинных рядах деревьев можно встретить воздушно-белые, нежно-розовые и насыщенные бордовые оттенки бутонов. Но нужно поспешить, ведь период их цветения недолгий: от 7 до 17 дней в зависимости от погодных условий.

В музее-заповеднике "Царицыно" цветущие яблони можно встретить в Воздушных садах недалеко от исторических оранжерей.





Еще один яблоневый сад расположен в парке "Северное Тушино". Первые плодовые деревья там появились еще в 1950 году. Каждую весну аллеи привлекают своим пышным цветением и невероятным ароматом.



Кусты сирени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парк "Сиреневый сад" расположен на востоке Москвы между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. Там можно не только насладиться цветением, но и встретить по-настоящему уникальные сорта – например, "красавица Москвы". Его особенность в том, что бутон сиреневого цвета постепенно становится белоснежным. Или "Алексей Маресьев", названный в честь военного летчика: у этого вида лепестки закручены в разные стороны и напоминают лопасти самолета.

Около 200 сортов сирени растет в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН. Сирингарий расположен рядом с Новой фондовой оранжереей и Теневым садом. Образцы от белых до темно-пурпурных цветов каждый год радуют посетителей невероятным ароматом.





Сиреневый сад также можно найти в "Сокольниках". В 2011 году там прошла масштабная реконструкция: кустарники обработали стимуляторами роста, посадили новые сорта сирени, создали цветники. С 2020 года сад открыт для посетителей, вход туда бесплатный.

Множество сортов сирени обыкновенной растет в сирингарии на ВДНХ, который находится в зоне Ландшафтного парка "Природа культивируемая". Он был высажен в 1985 году, к 40-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Для прогулок здесь есть дорожки из природного камня и бетонной плитки, а отдохнуть и полюбоваться пейзажем можно на скамейках.



Весенние цветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Парке Горького в середине мая активное цветение тюльпанов, гиацинтов, виол и нарциссов разнообразных оттенков. Места, где собрано максимальное количество растений, – садовая комната "Партизанка" и "Танцовщица", посадки у Андреевского моста, цветники гиацинтов в Музеоне и хост в Нескучном саду, пионарий на главной аллее парка.





Пик цветения тюльпанов сейчас и в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Кроме того, там уже распустились первые пионы, орхидеи, магнолии, сирень и множество других цветов.

Поля тюльпанов можно найти в Перовском парке, у главного входа в Гончаровский, недалеко от фонтана в Таганском. В саду "Эрмитаж" есть клумба с бордовыми тюльпанами, на территории также можно найти нарциссы и ирисы.

