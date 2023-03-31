Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве запустили интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

На карте можно посмотреть локации, в которых уже распустились цветы.

"Чтобы не пропустить самое красивое время года, второй сезон подряд мы запускаем интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. На ней отмечены локации, в которых цветы уже распустились", – говорится в сообщении.

В Мосгорпарке рассказали, что посмотреть на подснежники можно в Бабушкинском парке и в усадьбе Кусково, а на крокусы – в Измайловском парке и Парке Горького. Карту будут обновлять два раза в неделю. Локации будут добавляться по мере цветения до завершения весеннего периода.

Вместе с этим москвичам напомнили, что многие цветы в столичных парках занесены в Красную книгу. Жителей и гостей столицы попросили относиться к растениям бережно, не срывать их и не топтать.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что в марте начнут цвести ольха, ива, орешник, подснежники и мать-и-мачеха. Уже в апреле на улицах города появятся медуницы неясные, пролески сибирские, фиалки опущенные и волчеягодники обыкновенные.

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