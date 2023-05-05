Предприятие Москвы запатентовало технологию фильтров для снижения промышленных выбросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный производитель "Бакор" получил патент на технологию изготовления керамических фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Технические характеристики разработки превосходят показатели импортных аналогов. Например, она более устойчива к высоким температурам, а срок службы составляет от двух до пяти лет в зависимости от условий эксплуатации. Фильтр производится из отечественного сырья и материалов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента, новая технология не требует разбавления горячих очищаемых газов большими объемами атмосферного воздуха для того, чтобы снизить температуру на входе в фильтр. Это позволяет использовать фильтрующие установки меньшего размера, а также снизить стоимость монтажа и обслуживания оборудования.

Отмечается, что разработка будет востребована в металлургии, химической и нефтехимической отраслях, при производстве стекла и прочих высокотемпературных процессах.

Как заявил Овчинский, изделие уже успешно прошло промышленные испытания. Такие фильтры способны очищать газы температурой в сотни градусов от пыли, а также от вредных примесей.

Ранее сообщалось, что московское предприятие "Моситлаб" разработало систему автоматизированного планирования производства. Технология была основана на нейронных сетях. Как рассказал Овчинский, система помогает сокращать время исполнения заказов и эффективно загружать оборудование. Она может быть внедрена на заводах разного профиля.

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