Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Люди с инвалидностью в Москве могут арендовать машины с ручным рулевым управлением, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В машине есть дополнительный привод управления – он дублирует педали газа и торможения. Поэтому таким автомобилем можно управлять только руками", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что автомобили оснащены ручкой-"лентяйкой", таким образом, можно будет держать руль одной рукой. Также в них есть специальная доска для пересадки водителя с инвалидного кресла за руль.

В ведомстве уточнили, что автомобиль для людей с инвалидностью необходимо заказывать не позже чем за 4 часа до предполагаемой поездки. Возможно это сделать пользователям с аккаунтом в сервисе "Ситидрайв", оставив заявку на официальном сайте в специальной форме обратной связи. После этого с водителем свяжется оператор и подтвердит заказ. Машина будет подана к определенному времени и по необходимому адресу.

Когда автомобиль прибудет, техник компании встретит водителя. При необходимости специалист поможет пользователю сесть за руль, а также покажет оборудование и ответит на все вопросы.

Для пользователей существуют тарифы от двух часов до семи дней. Их стоимость не отличается от стандартных. Завершить аренду и припарковаться можно на любой открытой городской парковке, кроме мест для людей с инвалидностью.

По словам Максима Ликсутова, городской транспорт должен быть доступен для всех жителей Москвы. Так, в столице работает социальное такси, а теперь появилась и услуга инклюзивного каршеринга.

Ранее сообщалось, что количество реабилитационных услуг для людей с инвалидностью в Москве выросло почти на 20% в 2022 году.

Всего на сегодняшний день людям с ограниченными возможностями в столице доступно больше 74 тысяч различных курсов реабилитации. В 2022 году была значительно расширена помощь семьям с детьми младше трех лет, у которых имеются нарушения в развитии.



Жителям столицы рассказали, как заказать соцтакси через приложение "Московский транспорт"

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