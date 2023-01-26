Количество услуг для людей с инвалидностью в Москве увеличилось на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Количество реабилитационных услуг для людей с инвалидностью в Москве выросло почти на 20% в 2022 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замглавы департамента соцзащиты Алексея Володина.

"Для людей всех возрастов в городе работает развитая сеть реабилитационных учреждений, а для детей школьного возраста – реабилитационно-образовательных. <...> За 2022 год количество реабилитационных услуг, оказанных жителям города с разными формами инвалидности, выросло почти на 20%", – рассказал он.

Володин добавил, что всего на сегодняшний день людям с ограниченными возможностями в столице доступно больше 74 тысяч различных курсов реабилитации. В 2022 году была значительно расширена помощь семьям с детьми младше трех лет, у которых имеются нарушения в развитии.

Отмечается, что на сегодняшний день в городе работают 10 государственных реабилитационных центров. Также город заключил контракты с несколькими частными ведущими центрами, в числе которых "Медси", "Три сестры" и "Наш солнечный мир".

В прошлом году люди с инвалидностью прошли в Москве почти 14 тысяч курсов реабилитации стационарно, еще чуть больше 48 тысяч курсов были пройдены нестационарно, а 4,4 тысячи курсов провели мобильные службы у пациентов на дому.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию больше 20 объектов здравоохранения. В частности, в столице заработают более 10 поликлиник для детей и взрослых, в числе которых – на 750 посещений в Некрасовке, Зеленограде, на Новогиреевской улице и других территориях.



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