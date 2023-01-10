Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Гражданам, застрахованным в системе ОМС, стали доступны новые сервисы на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"Новые сервисы <...> делают ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дают им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – приводятся в сообщении слова главы фонда Ильи Баланина.

Теперь пользователям портала доступна постановка на учет в системе ОМС, получение сведений о страховании, прикрепление к медучреждению, выбор и замена страховой организации, приостановление действия полиса ОМС, получение информации об оказанных медуслугах и восстановление на учете застрахованного лица в системе ОМС.

Отмечается, что воспользоваться перечисленными сервисами могут только владельцы подтвержденных учетных записей. Также потребуется дать согласие на получение данных от ФОМС и при необходимости обновить данные СНИЛС и паспорта.

Ранее на портале госуслуг стало доступно оформление электронного полиса ОМС. Для записи и на приеме у врача теперь достаточно показать документ через телефон, физическая его версия больше не понадобится. Оформление электронного полиса занимает один рабочий день.



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