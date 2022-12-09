Популярность онлайн-записи к ветеринару в Москве выросла вдвое за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Популярность онлайн-записи к ветеринару выросла вдвое с момента запуска сервиса на mos.ru в декабре 2018 года, рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

По его словам, только в текущем году сервисом воспользовались свыше 200 тысяч раз.

"Онлайн-запись не только существенно упрощает посещение городских ветеринарных клиник, но и дает москвичам возможность в удобной форме ознакомиться с широким спектром услуг ветеринарных лечебниц и наглядно увидеть, куда они могут обратиться за помощью со своим домашним питомцем", – приводятся слова Сауткина на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что сервис позволяет записаться к ветеринару буквально в несколько кликов.

"В первый год работы сервисом воспользовались около 96 тысяч раз, а с начала этого года к ветврачу на портале mos.ru записались более 200 тысяч раз", – добавил Сауткин.

В свою очередь, председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, что информация о питомце будет заполнена автоматически, если ранее хозяин внес ее в личном кабинете на mos.ru.

"С 2018 года при помощи электронной формы на портале москвичи записали своих питомцев к врачу уже более 570 тысяч раз", – добавила она.

Пользователям предлагается выбрать не только сам тип услуги, но и конкретную процедуру из перечня. Выбрать можно клинико-диагностические исследования, различные процедуры, оформление ветеринарных документов, а также вакцинацию.

"Самой востребованной процедурой вне зависимости от сезона остается вакцинация – с начала года жители записали питомцев на прививки более 65 тысяч раз", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Уточняется, что при желании можно настроить уведомления о вакцинации, которые будут приходить за 30 дней до плановой прививки.

С помощью сервиса "Запись к ветеринарному врачу" специалиста можно вызвать и на дом. Он может сделать отбор проб, прививку и чипировать питомца.

Кроме того, в столице работает круглосуточный контакт-центр, в который можно обратиться по телефону 8 (495) 612-04-25.

В настоящее время в столице работают 26 государственных ветеринарных клиник.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что питомцы, не прошедшие вакцинацию, могут принести с улицы заболевания, которые передаются хозяевам. Также для человека опасными являются не обработанные от паразитов животные.

Речь идет об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным.

Кроме того, существуют заболевания, которые опасны для беременных женщин, например паразитарный токсоплазмоз и листериоз. Шеляков заключил, что эти недуги могут привести к выкидышу и дефектам плода.

Прошедшей осенью комитет ветеринарии Москвы анонсировал запуск более 360 временных прививочных пунктов для вакцинации домашних животных против бешенства. Отмечалось, что прививки могут делать только здоровым питомцам, поэтому сначала врач осматривает животное.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!