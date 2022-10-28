Москвичей призвали обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Мосгордумы, координатор "Школы грамотного потребителя" Александр Козлов призвал москвичей обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, вентиляционные отверстия в подвалах жилых домов должны быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечить в холодное время года доступ к теплу кошкам.

Он подчеркнул, что часто сотрудники управляющих компаний ставят решетки на продухи или наглухо замуровывают вентиляционные отверстия. По его словам, это не только вредит вентиляции в здании, но и приводит к гибели кошек, которые прячутся в подвалах в холод.

"Это нарушение законодательства, и общественный контроль в этом вопросе необходим", – сказал Козлов.

Он призвал жителей столицы обращать внимание на состояние продухов. По его словам, как минимум одно вентиляционное отверстие должно быть обязательно открыто согласно постановлению правительства РФ.

"Это позволяет кошкам свободно пройти в подвал и выйти из него. Увы, некоторых раздражают бездомные животные, но это не повод обрекать их на смерть от холода. Важно помнить, что в городской экосистеме у уличных кошек есть важная функция – сдерживание роста популяции крыс, мышей", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, как правило, местные жители знают кошек, которые живут в их доме, и замечают появление новых. Нередко так находят и потерявшихся кошек.

Ранее в ГД заявили, что домашних животных подпавших под частичную мобилизацию граждан необходимо размещать в зоогостиницах за счет бюджетных средств. Там поделились, что подобные места, где за питомцем будут ухаживать и кормить его, есть практически в каждом регионе страны.

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