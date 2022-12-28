На госуслугах стало доступно заполнение заявления на пособие для семей с низкими доходами

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На портале госуслуг с 28 декабря стало доступно заполнение заявления на пособие для семей с низкими доходами, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Голиковой, заявление на бумаге можно будет подать с 9 января 2023 года в службу Социального фонда или МФЦ. После подачи заявления первые выплаты поступят во второй половине января. Во всех регионах России единое пособие семьям будет предоставляться по одним правилам. Размер пособия составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе и в зависимости от финансового положения семьи.

В 2023 году в среднем выплаты по стране будут осуществляться в размере 7, 10,5 и 14 тысяч рублей. Пособие объединит бывшие ранее меры поддержки, такие как выплата для беременных, которые встали на учет на ранних сроках, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ утвердило порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. По словам Мишустина, пособие, которое вводится с 1 января, объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособие положено беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки.

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