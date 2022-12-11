Правительство РФ выделит на поддержку многодетных семей более 362 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ решил выделить более 362,5 миллиона рублей на поддержку малообеспеченных семей, где родился третий ребенок. Об этом правительство сообщило в своем телеграм-каналее.

К такому решению пришли после того, как удалось уточнить число получателей в субъектах РФ.

"Правительство дополнительно выделило более 362,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок", – отмечается в публикации.

В правительстве уточнили:

размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей;

выплата предоставляется после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила , что в следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%.

По ее словам, помощь будет предоставляться не только финансовая, но и комплексная. Речь идет о юридической и психологической поддержке, содействии в трудоустройстве и построении карьеры женщинам, которые пребывают в отпуске по уходу за ребенком и после него.

В Москве реализуются особые условия для помощи в том числе многодетным семьям. Такими считаются семьи, в которых воспитываются трое и более детей до достижения самым младшим из них 16 лет (ученикам – 18 лет).

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!