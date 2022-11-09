В ГД РФ рассказали, на какие президентские выплаты смогут рассчитывать россияне с детьми

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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась, на какие президентские выплаты смогут рассчитывать россияне с детьми.

Она отметила, что с начала 2023 года в РФ введут три размера выплаты. Все будет зависеть от достатка семьи, которая сможет рассчитывать на 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, установленного в регионе, сообщает "Радио 1". По словам Бессараб, решение поможет отдельным категориям семей получить пособие.

"<…> если же материнский семейный капитал был расходован на другие нужды, то семья могла рассчитывать только на дополнительные виды заработка, но не на поддержку государства", – объяснила Бессараб прошлые правила.

Подобная система была установлена и для беременных, которые встали на учет на ранних сроках. До этого они могли получить только 50% от прожиточного минимума. Сегодня же они имеют право на 100% выплат. По мнению депутата, решение сегодня является актуальным для молодых матерей, так как они не всегда имеют возможность пойти на подработку.

Кроме того, Бессараб подчеркнула, что семьи будут получать назначенное пособие до завершения срока его назначения.

Ранее Владимир Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно точно заработать со следующего года. Российский лидер отметил, что ситуацию с доходами семей следует постоянно держать на контроле.

В свою очередь, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков поделился, что размер такого пособия составит 13 900 рублей. По его словам, для получения выплаты следует подать в онлайн-формате всего одно заявление.

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