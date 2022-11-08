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08 ноября, 21:15

Общество

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов

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Владимир Путин назвал финансирование социальной сферы одним из ключевых вопросов, несмотря на непредвиденные расходы. Об этом он заявил на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

По словам главы государства, темпы реального роста зарплат в России пока отстают от роста цен. Но ситуация должна меняться к лучшему. Кроме того, указал Путин, главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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