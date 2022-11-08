08 ноября, 21:15Общество
Путин назвал финансирование соцсферы одним из ключевых вопросов
Владимир Путин назвал финансирование социальной сферы одним из ключевых вопросов, несмотря на непредвиденные расходы. Об этом он заявил на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.
По словам главы государства, темпы реального роста зарплат в России пока отстают от роста цен. Но ситуация должна меняться к лучшему. Кроме того, указал Путин, главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми.
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