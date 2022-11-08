Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин посетил выставку об истории обороны Москвы, которая открылась на Красной площади 5 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель студии "ВоенФильм" Игорь Угольников и PR-директор Ольга Родионова подробно рассказали президенту об экспонатах интерактивного музея. Они подчеркнули, что это настоящие образцы предметов военных лет.

На выставке представлены:

десятки единиц военной техники;

кинохроника;

стихи и песни военных лет;

тематические инсталляции и театрализованные постановки, погружающие в атмосферу ноября 1941 года.

Путин обратил особое внимание на военную технику. Глава государства также послушал песню "Священная война" в исполнении хора.

Кинохроника в рамках выставки позволяет увидеть:

Москву 1941 года;

военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади;

Парад Победы 1945 года.

Кроме того, отмечается, что интерактивный музей проведет показ картины "Разгром немецких войск под Москвой".

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что посвященный параду 1941 года интерактивный музей, который работает на Красной площади, очень полезен молодому поколению россиян. Он отметил, что и сам осмотрел экспозицию. По его словам, там ощущается атмосфера того времени.

Председатель столичного отделения ДОСААФ России Вячеслав Ниниченко выразил уверенность, что выставка на Красной площади позволит передать молодым людям основные ценности Российского государства.



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