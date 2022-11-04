Герой России Вячеслав Сивко: сегодня всем нам важно помнить уроки истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко считает важным в сегодняшних условиях проводить патриотические мероприятия. Своим мнением он поделился в беседе с Агентством "Москва".

"Впервые в этом году на Красной площади будет такой музей под открытым небом, там развернут павильоны, в которых будут рассказывать и показывать те события (Великой Отечественной войны. – Прим. ред.): и быт, и подготовку военных, и технику. Конечно, и я, и наше ветеранское сообщество поддерживает", – сказал Сивко.

Собеседник издания отметил, что он сам, а также ветераны Москвы и Подмосковья будут принимать участие в мероприятиях в центре столицы, рассказывать о тех исторических событиях. Молодое поколение, уверен он, должно знать уроки истории, помнить о защитниках Родины.

"Говоря о параде 1941 года, нам надо обязательно проникнуться той ситуацией, которая тогда была. <...> Ставка верховного главнокомандования думала над тем, что нужно сделать, чтобы поднять моральный дух всего народа и наших вооруженных сил. Было принято решение провести парад", – добавил Сивко.

Подводя итог, он высоко оценил все то, что сегодня делает Москва, чтобы потомки не забывали события Великой Отечественной войны.

4 ноября в России отмечается День народного единства, а 7 ноября – 81-я годовщина парада 1941 года. По этому случаю в Москве подготовили целый ряд праздничных мероприятий. В частности, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет организован интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.

Там будет представлена военная техника, посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев.



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