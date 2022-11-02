Москвичам рассказали о программе "Московских сезонов" по случаю Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Культурная программа, приуроченная ко Дню народного единства, запланирована в столице с 4 по 6 ноября в рамках проекта "Московские сезоны". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в предстоящие праздники посетители ВДНХ смогут узнать о традициях народов России, попробовать их местные продукты и блюда. Свои угощения привезут также представители новых регионов России: горожане смогут попробовать борщ с бычками и юшку гороховую "Мариупольскую".

"Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России – участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, на территории выставки пройдут кулинарные мастер-классы, запланирована и географическая викторина, участники которой смогут получить призы. Параллельно с празднованием Дня народного единства на ВДНХ пройдут "Дни регионов Дальнего Востока в Москве 2022", посвященные различным особенностям данных территорий страны.

Отмечается, что организации, которые примут участие в праздничных мероприятиях, часть своей прибыли направят в качестве помощи новым регионам РФ.

Ранее сообщалось, что в День народного единства пассажирам столичного транспорта раздадут больше четырех тысяч ленточек с российским флагом. Получить их можно будет в том числе у контролеров на станциях метро "ВДНХ", "Площадь Революции", "Парк культуры", "Охотный Ряд" и "Пушкинская", а также на некоторых маршрутах наземного транспорта.



Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

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