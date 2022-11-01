График работы почтовых отделений изменится в День народного единства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В связи с празднованием Дня народного единства в почтовых отделениях 3–4 ноября поменяют график. Об этом информирует официальный сайт "Почты России".

"3 ноября, в четверг, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга – в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме", – говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что непосредственно сам праздник, 4 ноября, станет для всех отделений выходным, кроме круглосуточных. Сразу же после праздников, 5 ноября, сотрудники "Почты России" будут принимать клиентов в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога будет работать по тарифу выходного дня в День народного единства. Ее график 4 ноября – с 10:00 до 23:00.

4 ноября россияне отмечают День народного единства. В предпраздничный день, 3 ноября, время работы будет сокращено на час. Таким образом, в ноябре будет 21 рабочий и 9 выходных дней.

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