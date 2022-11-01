Ленты с флагом РФ раздадут пассажирам столичного транспорта в честь Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Больше четырех тысяч ленточек с флагом России раздадут пассажирам московского транспорта по случаю празднования Дня народного единства. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Московский транспорт всегда участвует в важных для города и страны праздниках. Ко Дню народного единства мы подготовили особую программу для наших пассажиров – на пяти станциях метро можно будет получить ленту в цветах российского флага", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Так, ленточки с триколором будут раздавать контролеры на станциях "ВДНХ", "Площадь Революции", "Парк культуры", "Охотный ряд" и "Пушкинская". А на станциях "Александровский сад", "Курская" и "Павелецкая" ленты можно будет взять на стойках "Живое общение".

Также ленточки будут раздавать на некоторых улицах, в трамваях № 50 и автобусах № м40, м9, м2 и 40.

Помимо этого, на ведущих вагонах поездов метро разместят наклейки с российским флагом, а на дорожных табло ЦОДД будут демонстрироваться поздравления с Днем народного единства.

Запланирован и ряд мероприятий. В частности, на станции "Курская" 4 ноября будет звучать гимн РФ в акапельном исполнении детского хора, там же покажут первый флаг России и установят инсталляцию из билетов "Единый".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что День народного единства, а также 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий.

Так, на Красной площади организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Там будут демонстрировать военную технику, кинохронику и фотографии военных лет.



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