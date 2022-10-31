Юрист рассказал, уменьшится ли зарплата из-за ноябрьских праздников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зарплата россиян в ноябре не уменьшится из-за праздников. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

С 31 октября в РФ стартовала последняя короткая рабочая неделя в 2022 году. Россиянам предстоит трудиться всего четыре дня, поскольку на пятницу выпадает День народного единства. Ежегодно этот праздник отмечается 4 ноября.

По словам Воробьева, этот выходной никак не отразится на зарплате граждан. За работу в ноябре россияне получат столько же, сколько им заплатили за предыдущий месяц.





Василий Воробьев юрист Мы говорим про фиксированную ежемесячную заработную плату, здесь ничего поменяться не может. Она зафиксирована трудовым договором и никак не меняется.

Однако, если сотрудника привлекут к работе в праздничный день, его заработная плата увеличится, добавил юрист.

"Работодатель может привлекать к работе в выходные только с согласия работника. Обычно идет оплата в двойном размере за работу в праздничный день", – напомнил Воробьев.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие сотрудники могут рассчитывать на тринадцатую зарплату в этом году. По его словам, вероятнее всего, премируют работников компаний, которые являются с финансовой точки зрения успешными.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!