Юрист объяснил, кто не может рассчитывать на двойную оплату труда в праздники

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Получение двойной оплаты труда при работе в выходной день напрямую зависит от графика, напомнил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ, согласно которой работа в указанные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако подобное правило не будет распространяться на сотрудников с плавающим графиком, прописанным в договоре.
"Важно учитывать, что бывают разные графики работы. Например, график сутки через трое предполагает работу в выходные, а значит одинарную оплату. И только когда выходной станет еще и праздничным днем, работник вправе рассчитывать на двойную оплату", – объяснил юрист.
Сотрудник с плавающим графиком, чья смена выпадает на 7 марта, не может рассчитывать на двойную оплату труда, поскольку данный день в 2022 году считается выходным, а не праздничным, заключил Кофанов.
Ранее управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин рассказал, кому из россиян положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Подобное право есть у работников, которые заняты на предприятиях с вредными или опасными условиями труда, сотрудников с ненормированным режимом рабочего времени, а также граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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