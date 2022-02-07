Юрист рассказал, как получить дополнительный оплачиваемый отпуск

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Россияне имеют право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска, помимо ежегодных 28 дней отдыха. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция права" Егора Редина.
Он рассказал, что право на дополнительный отпуск имеют работники, которые заняты на предприятиях с вредными или опасными условиями труда. Кроме того, еще один отпуск могут взять сотрудники с ненормированным режимом рабочего времени, а также работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Последние могут получить 24 и 16 дополнительных дней соответственно.
На дополнительный отпуск от 7 дней имеют право те, кто трудится в допустимых, вредных и опасных условиях. При этом стаж до 11 месяцев позволяет взять отпуск пропорционально количеству отработанного времени.
Редин подчеркнул, что сотруднику полагается минимум 3 дополнительных дня к отпуску, если в договоре прописано наличие ненормированного рабочего дня. Дополнительный отпуск полагается тем, кто выполняет нетипичные рабочие задачи или испытывают повышенную нагрузку. К ним относятся командированные в горячие точки или врачи общей практики с непрерывным стажем более трех лет.
"Также к отпуску добавляются дни, если какой-то из дней запланированного отпуска пришелся на праздничный день, сотрудник заболел в период отпуска или выполнял государственные обязанности, сдавал кровь как донор, брал отпуск в связи с учебой", – говорится в сообщении.
Ранее эксперты рассказали, как в 2022 году можно отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска. По их словам, несколько отгулов можно добавить перед 23 февраля и после 8 марта, благодаря чему выходные будут продлены. В мае праздничные дни в этом году разделены, но если между ними взять отпуск, отдохнуть можно будет 16 дней.
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