Премии и повышения по службе полицейских будут зависеть от вакцинации – МВД

В МВД считают, что отсутствие прививки от коронавируса плохо влияет на выполнение должностных обязанностей. Поэтому премии и повышения по службе полицейских будут зависеть от вакцинации. Такое распоряжение дал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Что касается сотрудников полиции, которые решили привиться, то они получат по одному дополнительному дню отдыха за каждый компонент вакцины. Прививка также будет влиять на решение об отпусках. Официальных комментариев пока не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.