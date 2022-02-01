Волонтеры выполнили более 150 тыс заявок от москвичей в рамках акции #Мывместе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Волонтеры Москвы выполнили более 150 тысяч заявок от горожан в рамках акции взаимопомощи #Мывместе с марта 2020 года. Об этом заявил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

"В Москве продолжается акция взаимопомощи #Мывместе. Пять тысяч волонтеров готовы помогать тем, кто вынужден оставаться дома", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, с марта 2020 года в акции приняли участие 28 тысяч добровольцев. Мэр напомнил, что новые волонтеры могут зарегистрироваться на портале mosvolonter.ru. Работает также горячая линия по телефону +7 (800) 200-34-11.

Участники акции #Мывместе доставляют пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями продукты и лекарства, а также оберегают от одиночества и могут организовать небольшой праздник.

В январе 2022 года в Москве открылся набор волонтеров для работы в колл-центре в рамках общероссийской акции #МыВместе. Помогать будут порядка 500 добровольцев.

