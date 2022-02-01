Волонтеры выполнили более 150 тыс заявок от москвичей в рамках акции #Мывместе

18:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Волонтеры Москвы выполнили более 150 тысяч заявок от горожан в рамках акции взаимопомощи #Мывместе с марта 2020 года. Об этом заявил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
"В Москве продолжается акция взаимопомощи #Мывместе. Пять тысяч волонтеров готовы помогать тем, кто вынужден оставаться дома", – заявил градоначальник.
По словам Собянина, с марта 2020 года в акции приняли участие 28 тысяч добровольцев. Мэр напомнил, что новые волонтеры могут зарегистрироваться на портале mosvolonter.ru. Работает также горячая линия по телефону +7 (800) 200-34-11.
Участники акции #Мывместе доставляют пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями продукты и лекарства, а также оберегают от одиночества и могут организовать небольшой праздник.
В январе 2022 года в Москве открылся набор волонтеров для работы в колл-центре в рамках общероссийской акции #МыВместе. Помогать будут порядка 500 добровольцев.
Число волонтеров в Москве увеличилось на 100 тысяч человек за 2021 год
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