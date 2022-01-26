Собянин поблагодарил коллектив Сеченовского университета за вклад в борьбу с пандемией

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В ходе него мэр поблагодарил коллектив вуза за вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
"Сеченовский университет обладает самой большой клинической базой среди всех образовательных медицинских высших учебных заведений и, пожалуй, играет главную роль среди федеральных учреждений медицинских в борьбе с COVID-19", – отметил градоначальник.
Собянин напомнил, что порядка двух тысяч студентов Сеченовки уже работают в столичных поликлиниках, оказывая помощь врачам. Он также добавил, что с начала пандемии на базе университета лечение прошли свыше 13 тысяч человек.
Ректор вуза Петр Глыбочко выразил признательность мэру за высокую оценку работы коллектива университета. Больше тысячи студентов работали волонтерами в ковидных больницах, многие из них после зимних каникул снова пойдут в медучреждения для помощи в борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон", подчеркнул он.
В ходе заседания была принята стратегия научно-технологического развития вуза до 2030 года. По словам Сергея Собянина, она призвана обеспечить вхождение Первого меда в число мировых образовательных и научных центров. Документ предполагает создание системы разработки новых медицинских технологий и лекарственных препаратов. Также планируется обеспечить тесное взаимодействие университета с региональными образовательными и медицинскими учреждениями.
"Считают, что Сеченовский университет обладает достаточным потенциалом для достижения заявленной амбициозной цели. Сегодня университет располагает мощной исследовательской и клинической базой, которая создавалась не одно десятилетие", – заметил мэр.
В рамках стратегии развития вуз намерен сосредоточиться на таких проектах, как биодизайн и трансляционные исследования в медицине и фармацевтике. Также развитие получат исследовательские центры, в числе которых Научно-технологический парк биомедицины, Институт трансляционной медицины и Институт фармации имени Нелюбина.
В начале декабря прошлого года в столичном районе Тропарево-Никулино ввели в эксплуатацию учебно-лабораторные корпуса Сеченовского университета. Комплекс зданий, расположенных на проспекте Вернадского, являлся долгостроем. Объект достроили за счет городского бюджета.
Сеченовский университет утвердил стратегию развития на ближайшие 8 лет
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