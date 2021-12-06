Учебно-лабораторные корпуса Сеченовского университета открыли на проспекте Вернадского

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В районе Тропарево-Никулино ввели в эксплуатацию учебно-лабораторные корпуса Сеченовского университета, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Комплекс зданий, расположенных на проспекте Вернадского, доме 96, был долгостроем. По решению городских властей объект достроили за счет городского бюджета.
Учебно-лабораторный корпус состоит из двух пяти-шестиэтажных блоков общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров.
В зданиях расположены лекционные аудитории, учебные лаборатории, офисные помещения, рабочие кабинеты, классы для проведения вебинаров и проектных работ, переговорные, методический кабинет, зал заседаний, зоны с открытой планировкой, а также кафе.
Также имеется подземная парковка, предназначенная для временного хранения автомобилей сотрудников.
О планах завершить строительство корпусов стало известно еще в 2018 году. Тогда же разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый корпус общежития университета имени Сеченова на улице Озерной.
Оно состоит из двух блоков: в первом находится общежитие гостиничного типа, во втором – квартиры малосемейного типа. Количество номеров в двух блоках – 357.
Ранее в ТиНАО закончили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Марьино град". Общая площадь всех корпусов трех очередей ЖК составляет более 190 тысяч квадратных метров.
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