Учебно-лабораторные корпуса Сеченовского университета открыли на проспекте Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Тропарево-Никулино ввели в эксплуатацию учебно-лабораторные корпуса Сеченовского университета, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Комплекс зданий, расположенных на проспекте Вернадского, доме 96, был долгостроем. По решению городских властей объект достроили за счет городского бюджета.

Учебно-лабораторный корпус состоит из двух пяти-шестиэтажных блоков общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров.

В зданиях расположены лекционные аудитории, учебные лаборатории, офисные помещения, рабочие кабинеты, классы для проведения вебинаров и проектных работ, переговорные, методический кабинет, зал заседаний, зоны с открытой планировкой, а также кафе.

Также имеется подземная парковка, предназначенная для временного хранения автомобилей сотрудников.

О планах завершить строительство корпусов стало известно еще в 2018 году. Тогда же разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый корпус общежития университета имени Сеченова на улице Озерной.

Оно состоит из двух блоков: в первом находится общежитие гостиничного типа, во втором – квартиры малосемейного типа. Количество номеров в двух блоках – 357.

Ранее в ТиНАО закончили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Марьино град". Общая площадь всех корпусов трех очередей ЖК составляет более 190 тысяч квадратных метров.