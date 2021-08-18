Бочкарев: Началось проектирование трех школ и трех детских садов для ЖК "Царицыно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стартовали работы по проектированию шести образовательных организаций для жилого комплекса "Царицыно". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Работы по достройке жилого комплекса "Царицыно" продолжаются, однако уже сегодня надо подумать об обеспечении новоселов социальной инфраструктурой. В частности, начались работы по проектированию трех школ и трех детских садов общей площадью 47,5 тысяч квадратных метров", – сказал Бочкарева.

По его словам, перечисленные объекты планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Новые образовательные организации будут располагаться на разных участках улицы 6-я Радиальная.

"Здания разместятся на благоустроенной территории с комплексом спортивных и игровых площадок. В общей сложности объекты образования будут рассчитаны на 3 тыс. 285 детей дошкольного и школьного возраста. Проектирование и строительство планируется вести с применением современных технологий формирования образовательного пространства", – добавил заммэра столицы.

Строительство ЖК "Царицыно" началось еще в 2006 году. Бывший застройщик АО "МКХ" не исполнил свои обязательства перед дольщиками, в результате чего мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств.

Первую очередь объекта уже ввели в эксплуатацию. В рамках второй очереди возведут еще семь домов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в 2022 году в ТиНАО появится еще одна школа-гигант. Образовательную организацию на 2 тысячи мест возведут в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры.