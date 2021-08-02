В ТиНАО завершено строительство жилого комплекса "Марьино град"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ТиНАО закончили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Марьино град". Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"На последние семь домов третьей очереди получены заключения о соответствии техническим регламентам и проектной документации. Таким образом, технический заказчик компания Capital Group полностью завершил строительство всех 22 корпусов в составе ЖК "Марьино град", что позволит обеспечить права 2 267 дольщиков", – говорится в сообщении.

Новый жилой комплекс уберут из "Дорожной карты" после того, как сделают оформление разрешения на ввод в использование этих домов. Общая площадь всех корпусов трех очередей ЖК составляет более 190 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в столичном районе Зюзино специалисты завершили строительство двух домов по программе реновации. На первых этажах зданий планируют разместить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения.