В ТиНАО завершено строительство жилого комплекса "Марьино град"

17:16
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В ТиНАО закончили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Марьино град". Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"На последние семь домов третьей очереди получены заключения о соответствии техническим регламентам и проектной документации. Таким образом, технический заказчик компания Capital Group полностью завершил строительство всех 22 корпусов в составе ЖК "Марьино град", что позволит обеспечить права 2 267 дольщиков", – говорится в сообщении.
Новый жилой комплекс уберут из "Дорожной карты" после того, как сделают оформление разрешения на ввод в использование этих домов. Общая площадь всех корпусов трех очередей ЖК составляет более 190 тысяч квадратных метров.
Напомним, что в столичном районе Зюзино специалисты завершили строительство двух домов по программе реновации. На первых этажах зданий планируют разместить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения.
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