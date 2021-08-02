Две новостройки по программе реновации ввели в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Зюзино специалисты завершили строительство двух домов по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
"Завершено строительство двух жилых домов для расселения по программе реновации в районе Зюзино, квартал 14, корпус 3, и на улице Каховке, дом 23, корпус 5. Получено разрешение на ввод зданий в эксплуатацию", – приводятся в материале слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Как уточняется, дом на улице Каховке рассчитан на 108 квартир. Фасад новостройки отделан навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными кирпичом. На них установлены короба для кондиционеров.
Во втором доме расположено 255 квартир. В наружной отделке фасадов здания специалисты применили вентилируемую фасадную систему с облицовочными панелями из фиброцемента, а цоколь дома облицован керамогранитом.
На первых этажах зданий планируют разместить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения.
"В вестибюле жилой части зданий размещены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, пассажирские лифты", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что территорию около домов благоустроили и озеленили. Там оборудовали площадки для детей и зоны отдыха для взрослых.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации.
Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа в 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.
По программе реновации, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.
"Это наш город": в Молжаниновском районе завершилась программа реновации
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